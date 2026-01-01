MacGyver
Folge 13: Tödliche Worte
48 Min.Ab 12
MacGyver hat gerade den politischen Häftling Yuri Demetri aus einem sibirischen Gefangenenlager befreit, da wartet schon der nächste Auftrag auf ihn. Durch Zufall bekommt Penny Parker mit, dass ein Anschlag auf den bolivianischen Gesandten Estavez geplant ist. Die Killer Vince und Lyle haben den Auftrag, Estavez bei einer Pressekonferenz zu töten. Erschwert wird die Sache dadurch, dass die Verbrecher Unterstützung von dem korrupten FBI-Agenten Derek bekommen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.