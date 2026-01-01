MacGyver
Folge 14: Klapperstorch auf Abwegen
46 Min.Ab 12
Eigentlich wollte MacGyver zum Angeln fahren, da sitzt plötzlich eine junge, hochschwangere Frau neben ihm im Jeep und bittet ihn um Hilfe. Elaine hat herausgefunden, dass ihr Mann, ein ehemaliger Häftling, ihre Resozialisierungseinrichtung zu einer Verbrecherzentrale umfunktioniert hat. Die Beweise hat sie in einer Tasche bei sich. Einen ersten Mordanschlag hat sie auch schon hinter sich. Gemeinsam fliehen sie vor den Verbrechern ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.