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Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 15vom 01.01.2026
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Folge 15: Piraten

49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver wird gebeten, mehrere mysteriöse Überfälle auf Yachten zu untersuchen, die offensichtlich von Kampfschwimmern durchgeführt wurden. Das letzte Opfer war die Meeresbiologin Dr. Ortega, der ein gut erhaltenes Logbuch gestohlen wurde, durch das die Verbrecher an einen 60 Mio. Dollar-Schatz kommen wollen. Die Täter entführen Dr. Ortega, die auf einer unbewohnten Insel das Logbuch entziffern soll - aber MacGyver ist Manning und seinen Leuten dicht auf den Fersen ...

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