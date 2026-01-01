MacGyver
Folge 17: Der Spion aus dem Sarg
48 Min.Ab 12
MacGyver steht am Sarg seines chaotischen Freundes Jack Dalton, da erhebt sich der "Tote" plötzlich und erklärt, dass er in großen Schwierigkeiten ist. Er habe als Doppelagent gearbeitet und nun seien ihm beide Seiten auf den Fersen. Die Einzigen, die bezeugen können, dass er nicht gegen die CIA gearbeitet habe, sind seine Kontaktleute Light und Shadow. Bei Nachforschungen werden MacGyver und Jack in den Verkauf einer Chiffriermaschine an eine ausländische Macht verwickelt ...
