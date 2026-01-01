MacGyver
Folge 18: Totgesagte leben länger
47 Min.Ab 12
MacGyver und Thornton treffen sich auf einem Schrottplatz. Jeder glaubt, vom anderen dorthin bestellt worden zu sein, um den Tag ihres Kennenlernens zu feiern. Als sie in einem ausrangierten Taxi sitzen und in einer Zeitung die Nachricht ihres vermeintlichen Ablebens lesen, wird plötzlich das Dach des Autos eingedrückt. Sie sind gefangen. Über Funk meldet sich Murdock, ein gesuchter Terrorist, von dem sie gedacht hatten, dass er seit Jahren tot ist. Eine tödliche Falle ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.