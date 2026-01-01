Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Killer im Ruhestand

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 2
Killer im Ruhestand

MacGyver

Folge 2: Killer im Ruhestand

49 Min.Ab 12

MacGyver soll für Pete Thornton einen gewissen Simmons aufspüren, der Geheimnisse an eine östliche Macht verraten hat. Aber auch Chuck Banning, Chef einer Mafia-Familie, ist hinter Simmons her. Banning engagiert den Profi-Killer Jimmy, der gerade nach zehn Jahren Haft wieder auf freiem Fuß ist. Zufällig kreuzen sich Jimmys und MacGyvers Weg, und Jimmy gibt vor, der Vater von Simmons zu sein. Man beschließt, zusammen nach dem Mann zu suchen ...

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

