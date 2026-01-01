Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 20
Folge 20: Erinnerungen

49 Min.Ab 12

MacGyver ist gerade aus Mittelamerika zurückgekommen, da wird er gekidnappt - und landet auf seiner Geburtstagsparty, die Pete Thornton für ihn ausgerichtet hat! Angesichts der vielen Gratulanten lässt MacGyver noch einmal die unterschiedlichsten Stationen seines Lebens Revue passieren. Da er bei seinen letzten Aufträgen mehrmals beinahe ums Leben gekommen wäre, fasst er einen schwer wiegenden Entschluss: Er will den Dienst quittieren!

Kabel Eins CLASSICS
