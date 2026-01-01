Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 3
Betrogene Betrüger

49 Min.Ab 12

Kelly, ein Kollege von Pete Thornton, will sich an seinem 60. Geburtstag umbringen, weil der raffinierte Betrüger Crowe ihn um seine gesamten Ersparnisse gebracht hat. MacGyver kann einen Selbstmord in letzter Sekunde verhindern. Pete, MacGyver und Joanne - eine auf Trickbetrug spezialisierte Kollegin - machen es sich zur Aufgabe, Crowe das Geld wieder abzujagen. Sie versuchen, ihn mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen - und der Plan scheint aufzugehen ...

Alle Staffeln im Überblick

Kabel Eins CLASSICS
