MacGyver
Folge 4: Adler in Not
48 Min.Ab 12
MacGyver hat den Auftrag, im Dead Horse Point Nationalpark ein Adlerpärchen aufzuspüren. Falls Eier im Horst sind, soll er diese mitsamt den Eltern vor Wilderern schützen. Per Drachen macht MacGyver sich auf die Suche und wird Zeuge, wie die Adler von einem Hubschrauber aus attackiert werden. Er rettet die verletzten und unter Schock stehenden Tiere und bringt sie zur Jagdhütte von Susan Cooper und ihrem Sohn Darin. Doch leider sind die skrupellosen Wilderer nun hinter ihm her.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.