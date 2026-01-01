Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Adler in Not

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 4
Joyn Plus
Adler in Not

Adler in NotJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 4: Adler in Not

48 Min.Ab 12

MacGyver hat den Auftrag, im Dead Horse Point Nationalpark ein Adlerpärchen aufzuspüren. Falls Eier im Horst sind, soll er diese mitsamt den Eltern vor Wilderern schützen. Per Drachen macht MacGyver sich auf die Suche und wird Zeuge, wie die Adler von einem Hubschrauber aus attackiert werden. Er rettet die verletzten und unter Schock stehenden Tiere und bringt sie zur Jagdhütte von Susan Cooper und ihrem Sohn Darin. Doch leider sind die skrupellosen Wilderer nun hinter ihm her.

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen