MacGyver

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 7
48 Min.Ab 12

Meisterlügner Jack Dalton lockt MacGyver nach DiNoto, weil er angeblich von dort Orchideen schmuggeln und einen Botaniker retten will. Doch dann stellt sich heraus, dass in den Orchideen-Töpfen Heroin versteckt ist, und dass in Wirklichkeit ihre gemeinsame Bekannte Mike Forester - unschuldigerweise - von Polizeichef Antunnez festgehalten wird. MacGyver und Jack können Mike zwar befreien, aber wie sollen sie nun nach Hause kommen? Ihr Flugzeug hat einen leeren Tank ...

