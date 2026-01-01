Ein Rosenkranz für alle FälleJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 8: Ein Rosenkranz für alle Fälle
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver und Thornton sollen aus Südostasien Waisenkinder und zwei Amerikanerinnen befreien. Schwester Margaret ist eine alte Bekannte von Pete; die Novizin Debra, die kurz vor ihren Weihen steht, ist eine frühere Liebe von MacGyver. Es gelingt ihnen unter großen Schwierigkeiten, die Frauen vor den feindlichen Soldaten zu retten und außer Landes zu bringen. Debra und MacGyver verlieben sich erneut ineinander, aber Debra will eigentlich ihr Leben Gott widmen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.