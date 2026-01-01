MacGyver
Folge 9: Warnende Träume
48 Min.Ab 12
Die Träume einer jungen Lehrerin für Gehörlose werden nach und nach Wirklichkeit: Der Ex-CIA-Agent Crane will der Phoenix-Foundation Teile einer neu entwickelten Moloch-Rakete entwenden, die gerade getestet wird. Die komplette Rakete wollen seine Auftraggeber dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Da MacGyver der Lehrerin Carrie Linden Glauben schenkt, können sie in letzter Sekunde verhindern, dass der Plan gelingt und die gefährliche Waffe in falschen Händen landet.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.