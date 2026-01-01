Gefahr aus dem WeltallJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 11: Gefahr aus dem Weltall
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Dr. Sandra Millhouse hat heimlich in einem Satelliten Bakterienkulturen ins Weltall geschickt. Als die Kapsel abstürzt, zeigt sich, dass die Bakterien offenbar mutiert sind! MacGyver soll die Kultur vernichten, doch Sandra schafft etliche Bakterien beiseite. Als sie mit den Bakterien in Kontakt kommt, altert sie rapide - und stirbt. Die Sicherheitseinrichtungen des Labors erkennen das Austreten der Bakterien, und ein automatischer Selbstzerstörungsmechanismus wird aktiviert ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.