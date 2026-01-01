MacGyver
Folge 12: Der neue Boss
48 Min.Ab 12
Pete Thornton wird als Leiter der Phoenix Foundation mit den Sicherheitsvorkehrungen anlässlich des Staatsbesuchs von Präsident Amundys in den USA betraut. Vorher muss er die Entschärfung einer Atombombe überwachen. Doch dabei kommt es zu einer Explosion, bei der drei Menschen getötet werden - und Pete scheint Schuld daran zu sein. Daraufhin beschließt er, sich endlich zur Ruhe zu setzen. Aber MacGyver geht der Sache auf den Grund ...
