Staffel 3Folge 15
Folge 15: Mord auf Bestellung

47 Min.Ab 12

MacGyver soll klären, ob der Bau eines Yachthafens in einem Naturschutzgebiet ratsam ist. Als er sich dagegen ausspricht, bekommt er es mit Knapp, dem Kopf der Finanzgruppe des Hafenprojekts, zu tun. Knapp versucht erst, ihn durch Bestechung "umzustimmen", dann mit einem Mordanschlag. Als das alles nichts hilft, setzt er die attraktive Profi-Killerin Deborah auf MacGyver an. Doch auch seine neue Freundin kann MacGyver nicht überreden - und versucht es nun auf die harte Tour ...

