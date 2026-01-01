Giftmüllbeseitigung ganz modernJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 16: Giftmüllbeseitigung ganz modern
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver ist im Auftrag der Phoenix Foundation in Sachen Umweltschutz unterwegs. Auf seiner Tour stößt er auf den Einsiedler Earthquake, dessen Hund verendet ist - nachdem er Quellwasser getrunken hat?! Auf der Suche nach dem Grund stößt er auf eine Giftmüllbeseitigungsfirma, die offensichtlich das schnelle Geld machen will - und das ohne Rücksicht auf Verluste. In einer dramatischen Aktion gelingt es MacGyver, die Drahtzieher des schmutzigen Geschäfts unschädlich zu machen.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.