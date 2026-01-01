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MacGyver

Die Wolfsmaske

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 17vom 01.01.2026
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Folge 17: Die Wolfsmaske

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Der Indianer Two Eagles bittet Dalton und MacGyver, ihn zu einer Höhle zu begleiten, in der die sagenumwobene Wolfsmaske seiner Vorfahren verborgen sein soll. Doch auf dem Weg dorthin entführen zwei Ganoven Two Eagles, um mit seiner Hilfe an die wertvolle Maske zu kommen. MacGyver und Dalton nehmen sofort die Verfolgung auf, aber als sie die Höhle erreichen, finden sie dort lediglich Two Eagles vor - die Ganoven sind jedoch samt der kostbaren Wolfsmaske entkommen.

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