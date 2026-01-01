Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICS Staffel 3 Folge 20
47 Min.Ab 12

Mr. Chung, Inhaber eines weltweit operierenden Handelshauses, befürchtet, dass seine Firma von einem Kartell aus Hongkong übernommen wird, das so illegale Transaktionen vertuschen will. Er will sich deswegen mit Thornton und MacGyver treffen, aber bevor es dazu kommt, wird er bei einem Bombenattentat schwer verletzt. Chung bittet MacGyver, sich nun um seinen Enkel und Allein-Erben Luke zu kümmern. Kurz darauf fällt er einem weiteren Anschlag zum Opfer. Auch Luke ist in Gefahr ...

