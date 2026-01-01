Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 3
MacGyver

Folge 3: Schatten der Vergangenheit

48 Min.Ab 12

Der ehemalige Profikiller Jimmy Kendall, der in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde, entdeckt sein Bild in der Zeitung! Leider sehen auch die Verbrecher Ralph und Sal das Bild, die seinerzeit behauptet hatten, dass sie Jimmy beseitigt hätten. Aus Angst aufzufliegen, beschließen sie, das Versäumte jetzt nachzuholen. Sie entführen Jimmys Tochter und deren Sohn. Als Jimmy versucht, die beiden auf eigene Faust zu befreien, gerät er in die Hände der Gangster ...

