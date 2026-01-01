MacGyver
Folge 4: Das Geisterschiff
47 Min.Ab 12
Bei einem Auftrag in Alaska stößt MacGyver auf ein scheinbar verlassenes Schiff - und einen "blinden Passagier" namens Karin, die auf dem Weg zu ihrem Vater ist. Sie berichtet, dass ein Ungeheuer die ganze Besatzung getötet hat. Kurz darauf greift das Ungeheuer erneut an, aber die beiden können sich in letzter Sekunde retten. Kurz darauf stoßen sie auf die angeblich tote Schiffsbesatzung, die gerade dabei ist, eine Ölpipeline anzuzapfen ...
