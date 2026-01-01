Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer zuletzt lacht, lacht am besten

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 5
Wer zuletzt lacht, lacht am besten

MacGyver

Folge 5: Wer zuletzt lacht, lacht am besten

48 Min.Ab 12

Danny Barret bittet seinen Freund MacGyver um Mithilfe bei der Aufklärung eines Juwelenraubs. Er verdächtet Amir Sumal, den Kulturattaché einer ausländischen Botschaft, der offensichtlich seine Sonderstellung für schmutzige Geschäfte missbraucht. Kurz darauf ist Danny tot. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf Dannys Schwester Nikki, die ebenfalls auf der Suche nach dem Mörder ihres Bruders ist. Gemeinsam versuchen sie, Amir das Handwerk zu legen ...

