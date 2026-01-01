Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Hindernisse

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 9
Joyn Plus
Hindernisse

HindernisseJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 9: Hindernisse

47 Min.Ab 12

MacGyver wird gebeten, an seiner Universität als Schiedsrichter bei einem Hinderniswettbewerb zu fungieren. Die vier besten Physikstudenten müssen schließlich in der Endrunde gegeneinander antreten, unter ihnen auch David Ryman, der Sohn des Nobelpreisträger Professor Ryman. Er will unbedingt gewinnen, doch Geoffrey Kramer bedient sich unlauterer Mittel - und gewinnt den Wettkampf. David will daraufhin sich und das Labor mit einer raffinierten Bombe in die Luft sprengen ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen