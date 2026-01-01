MacGyver
Folge 9: Hindernisse
MacGyver wird gebeten, an seiner Universität als Schiedsrichter bei einem Hinderniswettbewerb zu fungieren. Die vier besten Physikstudenten müssen schließlich in der Endrunde gegeneinander antreten, unter ihnen auch David Ryman, der Sohn des Nobelpreisträger Professor Ryman. Er will unbedingt gewinnen, doch Geoffrey Kramer bedient sich unlauterer Mittel - und gewinnt den Wettkampf. David will daraufhin sich und das Labor mit einer raffinierten Bombe in die Luft sprengen ...
