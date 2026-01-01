Das Geheimnis des Hauses ParkerJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 1: Das Geheimnis des Hauses Parker
49 Min.Ab 12
MacGyvers Bekannte Penny Parker hat ein Haus von ihrer Tante geerbt, das allerdings einen kleinen Schönheitsfehler hat: Es scheint dort zu spuken! MacGyver nimmt sich des Falls an. Er findet heraus, dass Pennys Tante vor 25 Jahren spurlos verschwand - vermutlich wurde sie von Sheriff Howels getötet, der seine schwangere Geliebte loswerden wollte. Es gelingt MacGyver, die Spukgeschichte aufzuklären. Doch nun versucht Howells, die unliebsamen Mitwisser aus dem Weg zu räumen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.