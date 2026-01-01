Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 10
Folge 10: Die Fünferbande

48 Min.Ab 12

Dave Edward, Computer-Crack der Phoenix Foundation, der an einem streng geheimen Radarabwehrsatelliten arbeitet, wird ermordet. Offensichtlich hat er spioniert - für den KGB! Zur Konstruktion des Satelliten benötigen die Auftraggeber vier Komponenten von vier verschiedenen Firmen - drei dieser Komponenten haben sie bereits. MacGyver findet heraus, dass "zufällig" vier ehemalige Studienkollegen von Edward in den betreffenden Firmen arbeiten. Einer davon ist Petes Sohn Michael ...

Kabel Eins CLASSICS
