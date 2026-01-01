Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Kein Kinderspiel

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 11
Joyn Plus
Kein Kinderspiel

Kein KinderspielJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 11: Kein Kinderspiel

49 Min.Ab 12

MacGyvers Bekannte Mary Ruth hat bei der Scheidung das Sorgerecht für ihren Sohn Tommy zugesprochen bekommen. Doch ihr Ex-Mann Richard kann sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden und kidnappt Tommy mit Hilfe seines Onkels Joe, dem Oberhaupt einer führenden Mafia-Familie. Eine Spur führt MacGyver und Mary Beth zur Farm von Joe nach Kanada. Dort geraten sie jedoch leider in die blutigen Streitigkeiten zweier rivalisierender Mafia-Clans ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen