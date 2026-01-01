MacGyver
Folge 12: Druck
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Die Leiter des Challengers Club haben es sich zur Aufgabe gemacht hat, sozial schwachen farbigen Jugendlichen zu helfen. Einer ihrer Schützlinge ist gerade in Schwierigkeiten: Ray soll Mr. Larson einen Lieferwagen gestohlen haben. Eine unangenehme Sache, zumal der Stadtrat gerade über die Bewilligung des Zuschusses für den Club entscheidet. Durch MacGyvers Hilfe kann die Angelegenheit noch rechtzeitig geklärt werden. Doch der Rassist Mr. Larson gibt nicht so leicht auf ...
