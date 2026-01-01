MacGyver
Folge 13: Schuldgefühle
49 Min.Ab 12
MacGyver hilft einem minderjährigen Mädchen, das von einem Zuhälter zur Prostitution gezwungen wird. Er bringt sie vorübergehend im Challengers Club unter, doch nachdem sie MacGyver sein Geld gestohlen hat, läuft sie wieder weg. MacGyver machst sie erneut ausfindig, und schließlich vertraut sie ihm an, dass ihr Vater, ein Polizist, sie schlägt und sie deshalb von zu Hause geflohen ist. MacGyver arrangiert eine Aussprache, doch dabei kommt es zu einem folgenschweren Streit ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.