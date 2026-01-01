MacGyver
Folge 14: Goldrausch
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
1944 ist ein russisches Flugzeug mit Gold für über 100 Millionen Dollar an Bord in der Arktis abgestürzt. 45 Jahre später soll eine russisch-amerikanische Expedition das Gold bergen. Mit von der Partie sind General Barinov, Natalie Velskaya, MacGyver und der einzige Überlebende von damals - Colonel Turk West. Es zeigt sich, dass das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht wurde. Und dass West über Leichen geht, um das Gold für sich alleine zu haben ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.