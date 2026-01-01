MacGyver
Folge 15: Der unsichtbare Tod
47 Min.Ab 12
MacGyver soll mit vier Mitarbeitern der Phoenix Foundation eine mehrtägige Anti-Stress-Wanderung unternehmen. Leider ist in der Gegend ein Bus mit Strafgefangenen verunglückt - und zwei Mörder konnten entkommen. Sie haben zwei Phoenix-Leute umgebracht und schließen sich unter deren Namen dem Trupp an. Über Radio erfährt die Gruppe von der Flucht der Gefangenen, und alle rätseln nun, wer die Verbrecher sein könnten. Die Situation spitzt sich immer mehr zu ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.