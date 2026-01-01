Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Gehirnwäsche

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 16
Joyn Plus
Gehirnwäsche

GehirnwäscheJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 16: Gehirnwäsche

49 Min.Ab 12

Pete Thornton hat alle Sicherheitsvorkehrungen für den Staatsbesuch des Präsidenten von Kimbala abgeschlossen. Was er nicht ahnt: Vizepräsident Mantu und seine Frau Edith haben ihn - und auch Dalton - während des Wochenendes einer Gehirnwäsche unterzogen. Die beiden sind jetzt so "programmiert", dass sie auf ein bestimmtes Stichwort hin den Präsidenten erschießen. Wieder einmal ist MacGyver gefragt ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen