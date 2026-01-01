MacGyver
Folge 16: Gehirnwäsche
49 Min.Ab 12
Pete Thornton hat alle Sicherheitsvorkehrungen für den Staatsbesuch des Präsidenten von Kimbala abgeschlossen. Was er nicht ahnt: Vizepräsident Mantu und seine Frau Edith haben ihn - und auch Dalton - während des Wochenendes einer Gehirnwäsche unterzogen. Die beiden sind jetzt so "programmiert", dass sie auf ein bestimmtes Stichwort hin den Präsidenten erschießen. Wieder einmal ist MacGyver gefragt ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
