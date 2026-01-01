MacGyver
Folge 2: Blutsbrüder
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Nach 25 Jahren kehrt MacGyver in seine Heimatstadt zurück, wie damals mit seinen Freunden Neil und Chuck ausgemacht. Die Blutsbrüder wollten genau an den Ort zurückkehren, an dem ihr Freund Jesse beim Spielen mit einer Pistole ums Leben kam. Gesagt, getan. Doch es sieht so aus, als ob sich das traumatische Erlebnis von damals nun mit ihren Söhnen Sean und Danny wiederholen würde. Sean nimmt Crack und wird deshalb von einer Mafiabande drangsaliert - und Danny will ihm helfen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.