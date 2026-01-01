Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Neue Wege

Kabel Eins CLASSICS Staffel 4 Folge 3
Neue Wege

MacGyver

Folge 3: Neue Wege

48 Min. Ab 12

Bei einer Fahrt durch Pennsylvania verunglückt MacGyver mit seinem Jeep. Er wird von einer religiösen Gemeinschaft aufgenommen und gepflegt. Wie sich herausstellt, sollen die Leute von ihrem Land vertrieben werden, weil die Regierung dort einen neuen Autobahnknotenpunkt plant. Als die Bulldozer schon anrücken, um die Häuser abzureißen, fällt die kleine Tochter des leitenden Ingenieurs in einen offenen Brunnenschacht. Der folgenreiche Kampf um das Leben des Kindes beginnt ...

