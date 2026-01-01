MacGyver
Folge 4: Raketen für die Rebellen
48 Min.Ab 12
Pete Thornton wird in Mittelamerika von Rebellen festgenommen, als er einige Nonnen nach Hause begleiten will. Er erfährt von Schwester Clara, die ebenfalls gefangen gehalten wird, dass der Rebellenführer Rafael ein Attentat auf den Präsidenten Monteyo plant. MacGyver erhält den Auftrag, Pete zu befreien. Er kann zwar Pete und Schwester Clara retten, aber bei ihrer Flucht wird das Flugzeug beschädigt - sie müssen notlanden. Der Versuch, Monteyo per Funk zu warnen, scheitert ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.