Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Der Mann im Hintergrund

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 7
Joyn Plus
Der Mann im Hintergrund

Der Mann im HintergrundJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 7: Der Mann im Hintergrund

49 Min.Ab 12

Eric Cross, der mehrere Frauen ermordet hat, gelingt es, aus der psychiatrischen Abteilung zu entkommen. MacGyver wird daher einer Sonderkommission zugeteilt. Er soll mit Lt. Murphy zusammenarbeiten, die ihm jedoch sehr ablehnend gegenübersteht, was die Aufgabe nicht gerade erleichtert. Bei seinen Nachforschungen stößt MacGyver auf einen gewissen Dr. Zito, einen psychopathischen Gen-Forscher, der Cross ganz offensichtlich für seine Zwecke missbraucht ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen