MacGyver
Folge 9: Cleo Rocks
49 Min.Ab 12
Penny Parker, mit der MacGyver eng befreundet ist, wird von einem gewissen Jacques Leroux für ein Rock-Musical engagiert. Als MacGyver sie bei einer Probe besucht, wird Penny fast von einem Teil des Bühnenbildes erschlagen. Überhaupt häufen sich die seltsamen Unfälle im Theater. MacGyver und Pete beschließen, der Sache nachzugehen. Schnell wird klar, dass Leroux in Wirklichkeit Murdoc ist - ein gefährlicher Killer, der sowohl MacGyver als auch Pete und Penny beseitigen will ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.