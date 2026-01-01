Die Legende von der heiligen Rose (1)Jetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 1: Die Legende von der heiligen Rose (1)
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyvers ehemalige Schulfreundin Zoe, inzwischen Archäologie-Professorin, bittet ihn, ihr bei der Suche nach dem Tempel des Ambrosius zu helfen. Der Tempel soll neben sagenhaften Schätzen auch die letzten Geheimnisse des Lebens beinhalten. Doch auch der skrupellose südafrikanische Edelsteinmagnat von Leer ist hinter den Schätzen des Tempels her. Diesem gelingt es, Zoe zu entführen - und MacGyver unter einem sich langsam senkenden Fallbeil zurückzulassen.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.