MacGyver
Folge 10: Die Madonna
46 Min.Ab 6
Thornton und MacGyver helfen einer Stadtstreicherin, die von Jugendlichen belästigt wird, und bringen die alte Frau für ein paar Tage im Challenger Club unter. Carol revanchiert sich am Weihnachtstag auf ihre Art: Sie weiß, dass der Challenger Club 2000 Dollar benötigt - kurz darauf wird der fehlende Betrag in einem Lederbeutel gefunden, der Carol gehört. Außerdem taucht eine verschwundene Madonnen-Figur wieder auf - in Carols Tuch gehüllt. Und Carol wird niemals mehr gesehen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.