MacGyver
Folge 11: Im Wilden Westen
46 Min.Ab 12
Thornton will MacGyver, der gerade von einem Auftrag zurückkehrt, gleich ein neues Projekt aufs Auge drücken. Aber MacGyver lehnt ab. Er entflieht erschöpft in einen Traum: Doch auch in der vermeintlich ruhigen Western-Stadt Serenity/Montana lassen ihm seine Freunde keine Ruhe. Er trifft auf Thornton als Rancher, Dalton als Spieler und Penny als Saloongirl. Der Traum endet mit einem dramatischen Showdown, bei dem MacGyver auf seinen Todfeind, den Killer Murdoc, trifft ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.