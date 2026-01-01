Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Im Wilden Westen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 11
Folge 11: Im Wilden Westen

46 Min.Ab 12

Thornton will MacGyver, der gerade von einem Auftrag zurückkehrt, gleich ein neues Projekt aufs Auge drücken. Aber MacGyver lehnt ab. Er entflieht erschöpft in einen Traum: Doch auch in der vermeintlich ruhigen Western-Stadt Serenity/Montana lassen ihm seine Freunde keine Ruhe. Er trifft auf Thornton als Rancher, Dalton als Spieler und Penny als Saloongirl. Der Traum endet mit einem dramatischen Showdown, bei dem MacGyver auf seinen Todfeind, den Killer Murdoc, trifft ...

