MacGyver

Kampf um den Wald

Kabel Eins CLASSICS Staffel 5 Folge 13 vom 01.01.2026
Kampf um den Wald

MacGyver

Folge 13: Kampf um den Wald

47 Min. Folge vom 01.01.2026 Ab 12

MacGyver fährt nach Oregon, um herauszufinden, warum seine alte Bekannte Amy Chandler eine Umweltschutz-Konferenz abgesagt hat. Dort angekommen, bittet Amy ihn, ihr bei der Aufklärung eines Mordes - wie sie meint - zu helfen. Schnell stellt sich heraus, dass sie mit ihrem Verdacht richtig liegt. Ein gewisser Mr. Glass verschiebt ganze Holzladungen illegal nach Japan. Und um sein lukratives Geschäft zu schützen, ist ihm jedes Mittel recht ...

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

