MacGyver
Folge 13: Kampf um den Wald
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver fährt nach Oregon, um herauszufinden, warum seine alte Bekannte Amy Chandler eine Umweltschutz-Konferenz abgesagt hat. Dort angekommen, bittet Amy ihn, ihr bei der Aufklärung eines Mordes - wie sie meint - zu helfen. Schnell stellt sich heraus, dass sie mit ihrem Verdacht richtig liegt. Ein gewisser Mr. Glass verschiebt ganze Holzladungen illegal nach Japan. Und um sein lukratives Geschäft zu schützen, ist ihm jedes Mittel recht ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.