MacGyver
Folge 15: Die Geldwäscher
47 Min.Ab 12
Jenny Larson bittet MacGyver und Jack Dalton um Hilfe. Sie glaubt, dass ihr Vater umgebracht wurde. Der zwielichtige Geschäftsmann Henderson wollte den Jockey vermutlich zwingen, Pferderennen zu manipulieren. Henderson, der auch im Verdacht steht, für Rauschgifthändler Geld zu waschen, wird von MacGyver und Thornton daher mit dem Versprechen geködert, bei einem groß angelegten Wettbetrug einen beachtlichen Profit erzielen zu können. Und er beißt an ...
