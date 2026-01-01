Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Vertrauen ist gut ...

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 16
Joyn Plus
Vertrauen ist gut ...

Vertrauen ist gut ...Jetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 16: Vertrauen ist gut ...

47 Min.Ab 12

Die Phoenix Foundation hat ein Gerät zum Aufspüren von U-Booten der kolumbianischen Drogenmafia entwickelt. Natürlich ist das Drogenkartell brennend an dem Gerät namens ERMA interessiert. Nick Landis wittert seine Chance, ans ganz große Geld zu kommen, und bietet den Drogenbossen das Gerät zum Kauf an. Um an ERMA heranzukommen, fängt er eine Affäre mit Gwen an. Doch MacGyver kommt Landis auf die Spur - und so kann Schlimmeres gerade noch verhindert werden.

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen