MacGyver
Folge 17: Von Geigen und Ganoven
47 Min.Ab 12
Durch Zufall lernt MacGyver Lulu kennen, ein Mädchen, das bei dem bekannten Violinvirtuosen Itzak Zimmer Geigenunterricht bekommt. Als sie Izzy gemeinsam besuchen wollen, werden sie Zeuge, wie er von zwei Ganoven bedroht wird. Izzy bittet Lulu daraufhin, einen Pfandschein einzulösen - gegen eine Golfausrüstung, in der eine alte Geige versteckt ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der Geige um eine Stradivari, die einmal Mozart gehört hat ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
