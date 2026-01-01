Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Von Geigen und Ganoven

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 17
Joyn Plus
Von Geigen und Ganoven

Von Geigen und GanovenJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 17: Von Geigen und Ganoven

47 Min.Ab 12

Durch Zufall lernt MacGyver Lulu kennen, ein Mädchen, das bei dem bekannten Violinvirtuosen Itzak Zimmer Geigenunterricht bekommt. Als sie Izzy gemeinsam besuchen wollen, werden sie Zeuge, wie er von zwei Ganoven bedroht wird. Izzy bittet Lulu daraufhin, einen Pfandschein einzulösen - gegen eine Golfausrüstung, in der eine alte Geige versteckt ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der Geige um eine Stradivari, die einmal Mozart gehört hat ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen