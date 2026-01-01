MacGyver
Folge 18: Herzen aus Stahl
46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Mr. Woodman bittet MacGyver um Hilfe, weil seine Tochter Lisa entführt wurde. Bald stellt sich heraus, dass "nur" die Tochter der Haushälterin entführt wurde. Aber auch der Entführer bemerkt den Fehler und bringt während einer fingierten Geldübergabe doch noch Lisa in seine Gewalt. Der Entführer Travers ist der ehemalige Besitzer eines Stahlwerkes, das Woodman gekauft und entgegen aller Zusagen geschlossen hat. Mit dem Lösegeld will Travers die ehemaligen Arbeiter entschädigen...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.