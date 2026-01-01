MacGyver
Folge 19: Die Vogellady
47 Min.Ab 12
MacGyver ist zum Geschworenen berufen worden: In dem Prozess geht es um einen Raubüberfall auf Wyatt Robinson und seine Frau Lisa, bei dem Lisa getötet wurde. Angeklagt wird der Afroamerikaner Curtis Danby, ein Mann mit einem langen Vorstrafenregister. Für die Medien ist der Fall eindeutig: Danby ist der Täter, zumal Wyatt ihn zu identifizieren glaubt. MacGyver guckt sich trotzdem den Tatort noch einmal an, spricht mit einer Zeugin und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis ...
