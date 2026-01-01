Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Die Vogellady

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 19
Joyn Plus
Die Vogellady

Die VogelladyJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 19: Die Vogellady

47 Min.Ab 12

MacGyver ist zum Geschworenen berufen worden: In dem Prozess geht es um einen Raubüberfall auf Wyatt Robinson und seine Frau Lisa, bei dem Lisa getötet wurde. Angeklagt wird der Afroamerikaner Curtis Danby, ein Mann mit einem langen Vorstrafenregister. Für die Medien ist der Fall eindeutig: Danby ist der Täter, zumal Wyatt ihn zu identifizieren glaubt. MacGyver guckt sich trotzdem den Tatort noch einmal an, spricht mit einer Zeugin und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen