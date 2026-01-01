Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 20
Folge 20: Fähre ins Jenseits

46 Min.Ab 12

MacGyver soll für Thornton einen kleinen Auftrag erledigen. Ein altägyptisches Kunstwerk - eine Sonnenfähre - soll an einen Vertreter des ägyptischen Konsulats übergeben werden. Doch bei der Übergabe wird das Kunstwerk geraubt. MacGyver verfolgt den Dieb und stürzt nach einem kurzen Kampf vom Dach eines Gebäudes. Er fällt ins Koma - und hat eine seltsame Begegnung mit seinem toten Großvater und seinen toten Eltern. Auf einem Schiff reist er mit ihnen in die Unterwelt ...

Kabel Eins CLASSICS
