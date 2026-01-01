MacGyver
Folge 4: Waffenstillstand
46 Min.Ab 12
MacGyver und Pete Thornton ist es nach langen Verhandlungen gelungen, zwei kleinere Nahost-Staaten dazu zu bewegen, ihre Grenzstreitigkeiten beizulegen - endlich soll das Friedensabkommen unterzeichnet werden. Doch Yanif, Verteidigungsminister von Samodia, ist strikt dagegen. Er fürchtet um die Vorteile für sein Land und ist wild entschlossen, die Unterzeichnung zu verhindern. Er ist sogar bereit, dafür seinen Präsidenten zu töten! Doch MacGyver kommt ihm auf die Spur ...
