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Der ungewollte Vater

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 5vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 5: Der ungewollte Vater

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver ist in Bangkok, um dort einer Klinik ein neues Dialysegerät zu übergeben. Zufällig trifft er dort seinen alten Bekannten Jesse Colton wieder, der nach fünfzehn Jahren seine vietnamesische Freundin wiedersehen will. Doch Jesses Freundin ist tot. Dafür erfährt er, dass er einen 15-jährigen Sohn namens Willie hat. Dieser lässt sich unüberlegterweise mit Gaunern ein und ist so indirekt mit schuld, dass das Dialysegerät gestohlen wird. MacGyver macht sich auf die Suche ...

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