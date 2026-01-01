Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Das Tal des Todes

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 6vom 01.01.2026
Joyn Plus
Das Tal des Todes

Das Tal des TodesJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 6: Das Tal des Todes

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver wird von seinem Erzfeind Murdoc, einem Profikiller, um Hilfe gebeten. Sein alter Arbeitgeber, die Terror-Organisation HIT, ist hinter ihm her. Sie haben seine Schwester Ashton in ihre Gewalt gebracht, um so seiner habhaft zu werden. MacGyver willigt ein, Murdoc zu helfen - unter der Bedingung, dass er ihm dafür die Namen aller Mitglieder von HIT liefert! Gemeinsam schleichen sie sich auf eine Halloween-Party, die der Chef von HIT gibt ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen