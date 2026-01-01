MacGyver
Folge 6: Das Tal des Todes
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver wird von seinem Erzfeind Murdoc, einem Profikiller, um Hilfe gebeten. Sein alter Arbeitgeber, die Terror-Organisation HIT, ist hinter ihm her. Sie haben seine Schwester Ashton in ihre Gewalt gebracht, um so seiner habhaft zu werden. MacGyver willigt ein, Murdoc zu helfen - unter der Bedingung, dass er ihm dafür die Namen aller Mitglieder von HIT liefert! Gemeinsam schleichen sie sich auf eine Halloween-Party, die der Chef von HIT gibt ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
© Paramount Pictures International Ltd.