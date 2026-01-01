Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Die Kinder des Tienanmen-Platzes

Die Kinder des Tienanmen-Platzes

MacGyver

Folge 7: Die Kinder des Tienanmen-Platzes

46 Min.Ab 12

Su Ling, ein chinesisches Waisenkind, für das MacGyver die Patenschaft übernommen hat, taucht plötzlich bei ihm auf und behauptet, dass sie in den USA studieren dürfe. Eine glatte Lüge - in Wahrheit heißt das Mädchen Mei Jan. Sie musste mit ansehen, wie ihre Freundin Su Ling auf dem Tienanmen-Platz ermordet wurde. Sie hat einen Videofilm von dem Massaker gedreht, den sie publik machen will, um das wahre Gesicht der chinesischen Führung zu enthüllen. Ein riskantes Vorhaben ...

