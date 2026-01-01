Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Erbarmungslos

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 8
Joyn Plus
Erbarmungslos

ErbarmungslosJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 8: Erbarmungslos

47 Min.Ab 12

Billy Colton, ein Mitarbeiter der Phoenix-Foundation, will es seinen Brüdern Jesse und Frank gleichtun und sich als Prämienjäger profilieren. Er fliegt alleine nach Afrika, um dort einem gewissen Ladysmith das Handwerk zu legen, der illegal mit den Hörnern afrikanischer Nashörner handelt. MacGyver hat nun den Auftrag, den unerfahrenen Billy vor größerem Schaden zu bewahren - und ihm zu helfen, den Kriminellen Ladysmith unschädlich zu machen ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen